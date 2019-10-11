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На Київщині затримали уродженців Азербайджану за розбійний напад

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Серед ночі, 11 жовтня, група осіб проникла до будинку мешканця Кагарлицького району, Київської області, завдаючи тілесних ушкоджень господарю та погрожуючи розправою йому і синові, винесла з оселі всі заощадження. Учасників злочинної групи затримано. Про це УНН повідомили у Департаменті карного розшуку Нацполіції України. 

На Київщині затримали уродженців Азербайджану за розбійний напад

Так, близько другої години до поліції надійшло повідомлення про розбійний напад від 48-річного жителя одного із сіл Кагарлицького району, що на Київщині. Чоловік розповів, що до його будинку проникли четверо невідомих осіб, побили його, потім зв'язали сина і, погрожуючи застосуванням зброї, забрали наявні кошти – 37 тисяч доларів США та 40 тисяч гривень. 

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. 

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поблизу траси «Кременець-Ржищів», що проходить неподалік населеного пункту, де було скоєно злочин, правоохоронці виявили спалений автомобіль Opel Astra, на якому пересувалися нападники. 

"Вже за кілька годин, силами Управління карного розшуку ГУНП у Київській області, Обухівського відділу поліції, підрозділів Департаменту стратегічних розслідувань НПУ, за співпраці з 3 управлінням ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях та силової підтримки бійців КОРД та поліції особливого призначення Київщини було встановлено особи зловмисників, місце їхнього перебування та затримано усіх учасників нападу", - повідомили у Департаменті карного розшуку.

Як з'ясувалося, злочинна група діяла у складі 6 уродженців Республіки Азербайджан, віком від 21 до 32 років, під керівництвом свого 35-річного земляка, а нині – мешканця Кагарлицького району, Київської області. Організатор групи в минулому відбував покарання за пограбування в складі групи. Фігуранти – виконавці злочину – прибули до України протягом червня- вересня 2019 року.

Під час проведення невідкладного обшуку за місцем тимчасового проживання фігурантів правоохоронці виявили та вилучили речі потерпілих та поцуплені кошти.

На теперішній час всі учасники злочинної групи затримані в порядку ст.208 КПК України та поміщені до ізолятора тимчасового тримання. За скоєний злочин їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Триває перевірка на причетність угрупування до аналогічних злочинів на території України. 

Нагадаємо, у Дніпропетровській області невідомі скоїли розбійний напад на комерційного директора агрофірми.

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