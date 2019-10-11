В Киевской области задержали уроженцев Азербайджана за разбойное нападение
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Ночью, 11 октября, группа лиц проникла в дом жителя Кагарлицкого района Киевской области, нанося телесные повреждения хозяину и угрожая расправой ему и сыну, вынесла из дома все сбережения. Участники преступной группы задержаны. Об этом УНН сообщили в Департаменте уголовного розыска Нацполиции Украины.
Так, около двух часов в полицию поступило сообщение о разбойном нападении от 48-летнего жителя одного из сел Кагарлицкого района Киевской области. Мужчина рассказал, что в его дом проникли четверо неизвестных лиц, избили его, затем связали сына и, угрожая применением оружия, забрали наличные средства - 37 тысяч долларов США и 40 тысяч гривен.
По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий вблизи трассы "Кременец-Ржищев", проходящей недалеко от населенного пункта, где было совершено преступление, правоохранители обнаружили сожженный автомобиль Opel Astra, на котором передвигались нападавшие.
"Уже через несколько часов, силами Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области, Обуховского отдела полиции, подразделений Департамента стратегических расследований НПУ, в сотрудничестве с 3 управлением ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и силовой поддержке бойцов КОРД и полиции особого назначения Киевской области были установлены личности злоумышленников, место их пребывания и задержаны все участники нападения", - сообщили в Департаменте уголовного розыска.
Как выяснилось, преступная группа действовала в составе 6 уроженцев Республики Азербайджан в возрасте от 21 до 32 лет, под руководством своего 35-летнего земляка, а ныне - жителя Кагарлицкого района Киевской области. Организатор группы в прошлом отбывал наказание за ограбление в составе группы. Фигуранты - исполнители преступления - прибыли в Украину в течение июня-сентября 2019 года.
При проведении неотложного обыска по месту временного проживания фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли вещи потерпевших и украденные средства.
В настоящее время все участники преступной группы задержаны в порядке ст.208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания. За совершенное преступление им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Продолжается проверка на причастность группировки к аналогичным преступлениям на территории Украины.
Напомним, в Днепропетровской области неизвестные совершили разбойное нападение на коммерческого директора агрофирмы.