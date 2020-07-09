На Київщині загорілося сміттєзвалище
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. У Київській області сталася пожежа на недіючому сміттєзвалищі, наразі рятувальниками локалізовано загорання на площі 300 кв. м. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
Повідомлення про загоряння сміття на несанкціонованому сміттєзвалищі твердих побутових відходів у селі Трипілля на площі 300 кв. м окремими осередками рятувальники отримали 9 липня о 8:55.
О 12:10 загорання локалізовано на площі 300 кв. м.
На місці працюють 3 пожежно-рятувальні автомобілі, допоміжна техніка для підвозу води з Трипільської ТЕС та 13 осіб особового складу.
Роботи з ліквідації загорання тривають.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, на Миколаївщині сталася масштабна пожежа на сміттєзвалищі.