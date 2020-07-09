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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 34375 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 52124 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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5 марта, 02:32 • 109535 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 118544 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 121880 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118957 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 147961 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102959 просмотра

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В Киевской области загорелась свалка

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КИЕВ. 9 июля. УНН. В Киевской области произошел пожар на недействующем свалке, спасателями локализовано возгорание на площади 300 кв. м. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Сообщение о возгорании мусора на несанкционированной свалке твердых бытовых отходов в селе Триполье на площади 300 кв. м отдельными ячейками спасатели получили 9 июля в 8:55.

В 12:10 возгорание локализовано на площади 300 кв. м.

На месте работают 3 пожарно-спасательные автомобили, вспомогательная техника для подвоза воды с Трипольской ТЭС и 13 человек личного состава.

Работы по ликвидации возгорания продолжаются.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Николаевской области произошел масштабный пожар на свалке.

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