В Киевской области загорелась свалка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. В Киевской области произошел пожар на недействующем свалке, спасателями локализовано возгорание на площади 300 кв. м. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Сообщение о возгорании мусора на несанкционированной свалке твердых бытовых отходов в селе Триполье на площади 300 кв. м отдельными ячейками спасатели получили 9 июля в 8:55.
В 12:10 возгорание локализовано на площади 300 кв. м.
На месте работают 3 пожарно-спасательные автомобили, вспомогательная техника для подвоза воды с Трипольской ТЭС и 13 человек личного состава.
Работы по ликвидации возгорания продолжаются.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, в Николаевской области произошел масштабный пожар на свалке.