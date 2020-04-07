На Київщині зафіксований ще один випадок COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. В Броварах на Київщині зафіксований ще один випадок захворювання на COVID-19. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"За результатами ПЦР-дослідження підтвердився ще 1 випадок інфікування на коронавірус в Броварах у чоловіка 1960 Року народження", - написав Сапожко.
За його словами, стан чоловіка задовільний, він знаходиться на самоізоляції вдома під контролем сімейного лікаря та не потребує госпіталізації.
"Чоловік проживає в приватному секторі, за місцем проживання проведена дезінфекція. Наразі продовжується епідрозслідування для встановлення контактних осіб",- зазначив Сапожко.
Нагадаємо, в Україні на 9:00 7 квітня зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 45 - летальні.