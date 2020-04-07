В Киевской области зафиксирован еще один случай COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Броварах Киевской области зафиксирован еще один случай заболевания COVID-19. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"По результатам ПЦР-исследования подтвердился еще 1 случай инфицирования коронавирусом в Броварах у мужчины 1960 года рождения", - написал Сапожко.
По его словам, состояние мужчины удовлетворительное, он находится на самоизоляции дома под контролем семейного врача и не требует госпитализации.
"Мужчина проживает в частном секторе, по месту жительства проведена дезинфекция. В настоящее время продолжается эпидрасследование для установления контактных лиц", - отметил Сапожко.
Напомним, в Украине на 9:00 7 апреля зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 45 - летальные.