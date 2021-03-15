На Київщині за вихідні сталося понад 90 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Київській області за минулі вихідні, 13-14 березня, сталося 95 дорожньо-транспортних пригод. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київської області.
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“За вихідні (на Київщині — ред.) сталося 95 ДТП, з них 5 ДТП — з травмованими, 7 осіб отримали травми”, — повідомили у пресслужбі.
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На Харківщині 13 березня зіткнулися три автівки. В результаті аварії постраждали чотири людини, двоє з яких — діти.
Нагадаємо, у Донецькій області під час виконання службових обов’язків у ДТП загинув працівник сектору реагування патрульної поліції Костянтин Колесников.
Внаслідок ДТП на трасі Одеса-Вознесенськ-Новий Буг, відбулось зіткнення автомобіля “Subaru” з вантажівкою “MAN” в результаті чого загинув 43-річний водій легковика — працівник поліції, який перебував поза службою.