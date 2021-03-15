На Київщині за вихідні сталося понад 90 ДТП

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“За вихідні (на Київщині — ред.) сталося 95 ДТП, з них 5 ДТП — з травмованими, 7 осіб отримали травми”, — повідомили у пресслужбі.

Доповнення

На Харківщині 13 березня зіткнулися три автівки. В результаті аварії постраждали чотири людини, двоє з яких — діти.



Нагадаємо, у Донецькій області під час виконання службових обов’язків у ДТП загинув працівник сектору реагування патрульної поліції Костянтин Колесников.

Внаслідок ДТП на трасі Одеса-Вознесенськ-Новий Буг, відбулось зіткнення автомобіля “Subaru” з вантажівкою “MAN” в результаті чого загинув 43-річний водій легковика — працівник поліції, який перебував поза службою.