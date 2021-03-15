В Киевской области за выходные произошло более 90 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В Киевской области за минувшие выходные, 13-14 марта, произошло 95 дорожно-транспортных происшествий. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.
Цитата
“За выходные (в Киевской области — ред.) произошло 95 ДТП, из них 5 ДТП — с травмированными, 7 человек получили травмы”, — сообщили в пресс-службе.
Дополнение
В Харьковской области 13 марта столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадали четыре человека, двое из которых — дети.
Напомним, в Донецкой области при исполнении служебных обязанностей в ДТП погиб работник сектора реагирования патрульной полиции Константин Колесников.
В результате ДТП на трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг, состоялось столкновение автомобиля “Subaru” с грузовиком “MAN” в результате чего погиб 43-летний водитель легковушки — работник полиции, находившийся вне службы.