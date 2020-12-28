На Київщині за вихідні сталося понад 100 ДТП, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Київській області за минулі вихідні, 25-27 грудня, сталося понад 100 дорожньо-транспортних пригод, три людини загинули. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київської області.
"За вихідні (на Київщині - ред.) сталася 101 ДТП, з них 8 ДТП - з травмованими, 10 осіб отримали травми та 3 людини загинули", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, на трасі "Київ-Чоп" сталася ДТП за участю двох автомобілів, внаслідок чого четверо осіб постраждали та ще двоє загинули.