На Київщині за вихідні сталося понад 100 ДТП, є загиблі

"За вихідні (на Київщині - ред.) сталася 101 ДТП, з них 8 ДТП - з травмованими, 10 осіб отримали травми та 3 людини загинули", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, на трасі "Київ-Чоп" сталася ДТП за участю двох автомобілів, внаслідок чого четверо осіб постраждали та ще двоє загинули.