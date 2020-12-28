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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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В Киевской области за выходные произошло более 100 ДТП, есть погибшие

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Киевской области за минувшие выходные, 25-27 декабря, произошло более 100 ДТП, три человека погибли. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.

В Киевской области за выходные произошло более 100 ДТП, есть погибшие

"За выходные (в Киевской области - ред.) произошло 101 ДТП, из них 8 ДТП - с травмированными, 10 человек получили травмы и 3 человека погибли", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, на трассе "Киев-Чоп" произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате чего четыре человека пострадали и двое погибли.

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