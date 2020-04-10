На Київщині вилучили антисептичну продукцію на суму 320 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. В Київській області двоє чоловіків в умовах складної епідемічної ситуації в Україні організували продаж антисептичної рідини без відповідного на те дозволу через телеграм-канал. Правоохоронці вилучили продукцію на суму 320 тис. грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.
“Так, 24-річний мешканець міста Бровари розмістив оголошення в месенджері щодо продажу антисептику у великих об’ємах за ціною 300 гривень за літр. Поліцейські вилучили у нього 368 літрів антисептичної рідини на суму в 120 тисяч гривень. 33-річний броварчанин організував продаж антисептиків за ціною 100 гривень за 200 мл. У нього правоохоронці вилучили у якості речових доказів 4 тисячі поліетиленових ємкостей на суму в 200 тисяч гривень”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що вилучені речові докази направлені на проведення дослідження.
“Відносно обох порушників правоохоронці склали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у двох областях СБУ викрила масштабне виробництво фальсифікованих антисептиків.