В Киевской области изъяли антисептическое продукцию на сумму 320 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Киевской области двое мужчин в условиях сложной эпидемической ситуации в Украине организовали продажу антисептической жидкости без соответствующего на то разрешения через телеграмм-канал. Правоохранители изъяли продукцию на сумму 320 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.
“Так, 24-летний житель города Бровары разместил объявление в мессенджере о продаже антисептика в больших объемах по цене 300 гривен за литр. Полицейские изъяли у него 368 литров антисептической жидкости на сумму в 120 тысяч гривен. 33-летний броварчанин организовал продажу антисептиков по цене 100 гривен за 200 мл. У него правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств 4 тысячи полиэтиленовых емкостей на сумму в 200 тысяч гривен”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что изъятые вещественные доказательства направлены на проведение исследования.
“В отношении обоих нарушителей правоохранители составили админпротоколы по ч. 1 ст. 164 (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях”, — отмечается в сообщении.
Напомним, в двух областях СБУ разоблачила масштабное производство фальсифицированных антисептиков.