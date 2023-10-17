На Київщині викрило схему імпорту ліків без сплати податків
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Детективи БЕБ у Київській області спільно з оперативними співробітниками Держприкордонслужби викрили схему ухилення від сплати податків під час імпорту лікарських засобів. Про це повідомляє пресслужба БЕБ, передає УНН.
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За даними слідства, службові особи підприємства підробляли товаросупровідні документи та завищували вартість закупівлі препаратів у чотири рази. Таким чином вони ухилялися від сплати податку на прибуток.
Далі, використовуючи підставні компанії нерезиденти, надприбутки виводили за кордон.
Детективами БЕБ було проведено обшуки в складських приміщеннях митниці та у помешканнях фігурантів кримінального провадження. Вилучено зразки імпортованих лікарських засобів, товарно-супровідні документи, фінансово-господарську документацію, печатки та чорнову бухгалтерію.
Слідчі дії тривають, встановлюється сума завданих державі збитків та повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
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