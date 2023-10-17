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На Київщині викрило схему імпорту ліків без сплати податків

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Детективи БЕБ у Київській області спільно з оперативними співробітниками Держприкордонслужби викрили схему ухилення від сплати податків під час імпорту лікарських засобів. Про це повідомляє пресслужба БЕБ, передає УНН.

На Київщині викрило схему імпорту ліків без сплати податків

Деталі

За даними слідства, службові особи підприємства підробляли товаросупровідні документи та завищували вартість закупівлі препаратів у чотири рази. Таким чином вони ухилялися від сплати податку на прибуток.

Далі, використовуючи підставні компанії нерезиденти, надприбутки виводили за кордон.

Детективами БЕБ було проведено обшуки в складських приміщеннях митниці та у помешканнях фігурантів кримінального провадження. Вилучено зразки імпортованих лікарських засобів, товарно-супровідні документи, фінансово-господарську документацію, печатки та чорнову бухгалтерію.

Слідчі дії тривають, встановлюється сума завданих державі збитків та повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: БЕБ викрило службовців медзакладів, які привласнили 9 млн грн на купівлі ліків. До махінацій може бути причетний нардеп

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