На Киевщине разоблачили схему импорта лекарств без уплаты налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Детективы БЭБ в Киевской области совместно с оперативными сотрудниками Госпогранслужбы разоблачили схему уклонения от уплаты налогов при импорте лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ, передает УНН.
Детали
По данным следствия, должностные лица предприятия подделывали товаросопроводительные документы и завышали стоимость закупки препаратов в четыре раза. Таким образом они уклонялись от уплаты налога на прибыль.
Далее, используя подставные компании нерезиденты, сверхприбыли выводили за границу.
Детективами БЭБ были проведены обыски в складских помещениях таможни и в помещениях фигурантов уголовного производства. Изъяты образцы импортируемых лекарственных средств, товарно-сопроводительные документы, финансово-хозяйственная документация, печати и черновая бухгалтерия.
Следственные действия продолжаются, устанавливается сумма нанесенного государству ущерба и полный круг лиц причастных к незаконной деятельности.
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