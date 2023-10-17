На Киевщине разоблачили схему импорта лекарств без уплаты налогов

Детали

По данным следствия, должностные лица предприятия подделывали товаросопроводительные документы и завышали стоимость закупки препаратов в четыре раза. Таким образом они уклонялись от уплаты налога на прибыль.

Далее, используя подставные компании нерезиденты, сверхприбыли выводили за границу.

Детективами БЭБ были проведены обыски в складских помещениях таможни и в помещениях фигурантов уголовного производства. Изъяты образцы импортируемых лекарственных средств, товарно-сопроводительные документы, финансово-хозяйственная документация, печати и черновая бухгалтерия.

Следственные действия продолжаются, устанавливается сумма нанесенного государству ущерба и полный круг лиц причастных к незаконной деятельности.

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