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На Київщині вчинили наругу над могилою Героя України

На Київщині вчинили наругу над могилою Героя України

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Вишгороді Київської області на місцевому цвинтарі невідомі наругалися над місцем спочинку волонтера Євромайдану. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

Чоловік загинув 20 лютого 2014 року від кулі ворожого снайпера. Посмертно він отримав звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" (21 листопада 2014) - за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народу, виявлені під час Революції Гідності. А також медаль "За жертовність і любов до України", теж посмертно.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Тривають слідчі дії. 

Нагадаємо, у Вінницькій області затримали неповнолітнього зловмисника, який на двох кладовищах пошкодив 15 надгробних плит.

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