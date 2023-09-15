На Київщині українські військові провели навчання з протидії диверсантам
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. На Київському напрямку, зокрема в Чорнобильській зоні відбулись тренування сил і засобів контрдиверсійної боротьби. У них взяли участь підрозділи Державної прикордонної служби України та Збройних Сил України Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує УНН.
Деталі
Як повідомив командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, за легендою навчань диверсійно-розвідувальна група намагається перетнути державний кордон України й просунутися вглибину прикордоння.
Її своєчасно помітив спостережний пост. Далі підключаються оператори, що працюють із технічними засобами моніторингу й розвідки, а також висилають протидиверсійний резерв.
Одночасно по ворогу наноситься вогневе ураження. Вогонь коригується як з безпілотних літальних апаратів, так і за допомогою відеокамер. Здійснюється підрив мінно-вибухових загороджень. Відповідно, спробу ворога просунутися прикордонням ліквідовано.
Доповнення
Також генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, Україна працює над підсиленням державного кордону України й насиченням його технічними засобами спостереження.
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