На Киевщине украинские военные провели учения по противодействию диверсантам

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. На Киевском направлении, в частности в Чернобыльской зоне состоялись тренировки сил и средств контрдиверсионной борьбы. В них приняли участие подразделения Государственной пограничной службы Украины и Вооруженных Сил Украины Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует УНН.

Детали

Как сообщил командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, по легенде учений диверсионно-разведывательная группа пытается пересечь государственную границу Украины и продвинуться вглубь приграничья.

Ее своевременно заметил наблюдательный пост. Далее подключаются операторы, работающие с техническими средствами мониторинга и разведки, а также высылают противодиверсионный резерв.

Одновременно по врагу наносится огневое поражение. Огонь корректируется как с беспилотных летательных аппаратов, так и с помощью видеокамер. Осуществляется подрыв минно-взрывных заграждений. Соответственно, попытка врага продвинуться по приграничью ликвидирована.

Дополнение

Также генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, Украина работает над усилением государственной границы Украины и насыщением ее техническими средствами наблюдения.

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