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На Київщині трьох службовців агролісництва судитимуть за наненсення державі 130 тис. грн збитків

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Прокуратура Київської області скерувала для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно трьох службовців Оливського агролісництва за привласнення деревини на суму понад 130 тисяч гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Установлено, що службовці, будучи матеріально відповідальними особами, у період часу з лютого по березень 2016 року, маючи бажання збагатитися шляхом продажу необлікованої деревини, шляхом створення лишків, занизили кількість відведених в рубку дерев, їх якості та об’єми, вказавши у відомостях обліку деревини завідомо неправдиві дані.

Крім того, один із службовців допустив розтрату деревини, яка була описана та в подальшому арештована. Збитки спричинені державі, в особі ДП “Спеціалізоване лісогосподарське підприємство “Київоблгароліс”, становлять понад 130 тисяч гривень.

Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 191 (закінчений замах на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб) ч. 1 ст. 388 (розтрата майна, яке описано та на яке накладено арешт) КК України.

Обвинуваченим загрожує від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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