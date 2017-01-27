На Київщині трьох службовців агролісництва судитимуть за наненсення державі 130 тис. грн збитків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Прокуратура Київської області скерувала для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно трьох службовців Оливського агролісництва за привласнення деревини на суму понад 130 тисяч гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Установлено, що службовці, будучи матеріально відповідальними особами, у період часу з лютого по березень 2016 року, маючи бажання збагатитися шляхом продажу необлікованої деревини, шляхом створення лишків, занизили кількість відведених в рубку дерев, їх якості та об’єми, вказавши у відомостях обліку деревини завідомо неправдиві дані.
Крім того, один із службовців допустив розтрату деревини, яка була описана та в подальшому арештована. Збитки спричинені державі, в особі ДП “Спеціалізоване лісогосподарське підприємство “Київоблгароліс”, становлять понад 130 тисяч гривень.
Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 191 (закінчений замах на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб) ч. 1 ст. 388 (розтрата майна, яке описано та на яке накладено арешт) КК України.
Обвинуваченим загрожує від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.