В Киевской области трех служащих агролесничества будут судить за нанесение государству 130 тыс. грн убытков

Установлено, что служащие, будучи материально ответственными лицами, в период времени с февраля по март 2016 года, желая обогатиться путем продажи неучтенной древесины, создания излишков, занизили количество отведенных в рубку деревьев, их качества и объемы, указав в ведомостях учета древесины заведомо ложные сведения.

Кроме того, один из сотрудников допустил растрату древесины, которая была описана и в дальнейшем арестована. Убытки нанесенные государству в лице ГП "Специализированное лесохозяйственное предприятие "Киивоблгаролис", составляют более 130 000 гривен.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 191 (законченное покушение на присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц) ч. 1 ст. 388 (растрата имущества, которое описано и на которое наложен арест) УК Украины.

Обвиняемым грозит от 3 до 5 лет или лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.