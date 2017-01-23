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На Київщині судитимуть осіб, які під приводом перевірки лічильника вбили пенсіонерку

На Київщині судитимуть осіб, які під приводом перевірки лічильника вбили пенсіонерку

Київ • УНН

 • 6791 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Білоцерківська прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо трьох осіб, які під приводом перевірки лічильника електроенергії, вчинили розбійний напад та жорстоко вбили 88-річну жінку. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Київської області.

За інформацією прес-служби, дії двох чоловіків кваліфіковано за ч.4 ст.187 (розбій) та п.п. 6, 12 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб) КК України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дії жінки кваліфіковано за ч.3 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у лютому 2016 року, двоє чоловіків, один з яких раніше вже був неодноразово судимий, та жінка, за попередньою змовою, прийшли до 88-річної пенсіонерки додому, під приводом перевірки лічильнику електроенергії напали на жінку.

Проникнувши до будинку, чоловіки зв’язали мотузкою руки та ноги постраждалої. Після цього, зловмисники почали шукати у будинку цінні речі та грошові кошти, супроводжуючи свої дії нанесенням жінці ударів по різним частинам тіла, від чого постраждала втрачала свідомість.

Відшукавши тисячу гривень, зловмисники почали виходити з будинку, коли один із чоловіків, раніше неодноразово судимий, стрибнув на голову постраждалій, яка після цього вже не подавала ознак життя.

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