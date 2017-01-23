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В Киевской области будут судить лиц, которые под предлогом проверки счетчика убили пенсионерку

В Киевской области будут судить лиц, которые под предлогом проверки счетчика убили пенсионерку

Киев • УНН

 • 6790 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Белоцерковская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, которые под предлогом проверки счетчика электроэнергии, совершили разбойное нападение и жестоко убили 88-летнюю женщину. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

По информации пресс-службы, действия двух мужчин квалифицировали по ч.4 ст.187 (разбой) и п.п. 6, 12 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Действия женщины квалифицированы по ч.3 ст.187 (разбой) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в феврале 2016 года, двое мужчин, один из которых ранее уже был неоднократно судим, и женщина, по предварительному сговору, пришли к 88-летней пенсионерке домой, под предлогом проверки счетчика электроэнергии напали на женщину.

Проникнув в дом, мужчины связали веревкой руки и ноги пострадавшей. После этого, злоумышленники начали искать в доме ценные вещи и денежные средства, сопровождая свои действия нанесением женщине ударов по различным частям тела, от чего пострадавшая теряла сознание.

Отыскав тысячу гривен, злоумышленники начали выходить из дома, когда один из мужчин, ранее неоднократно судимый, прыгнул на голову пострадавшей, которая после этого уже не подавала признаков жизни.

Украинские Национальные Новости

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