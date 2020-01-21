На Київщині судитимуть наркодилерів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. На Київщині група збувачів метадону постане перед судом, повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
"Працівники слідчого управління поліції Київщини за оперативним супроводженням управління протидії наркозлочинності закінчили досудове розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 307 ККУ щодо членів організованої злочинної групи, яка займалась збутом метадону", - йдеться в повідомленні.
За даними правоохоронців, 4 осіб упродовж року на території Київської області та столиці систематично збували наркотичний засіб, обіг якого обмежено. Під час розслідування задокументовано 13 епізодів їхньої злочинної діяльності.
Проведена низка санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників. Вилучені наркотичні засоби, прилади для фасування, сім-картки операторів мобільного зв’язку та мобільні телефони, кошти, отримані за продаж наркотичної речовини.
По речовим доказам призначені та проведені усі необхідні експертизи.
Наразі прокуратурою Київщини направлено до Броварського міськрайонного суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно організованої злочинної групи за збут наркотиків.
Санкція ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу, вчиненого організованою групою) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, Служба безпеки України блокувала контрабанду великих партій наркотиків з Європи вартістю понад 4 млн гривень.