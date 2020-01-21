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В Киевской области будут судить наркодилеров

Киев • УНН

 • 9125 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В Киевской области группа сбытчиков метадона предстанет перед судом, сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

В Киевской области будут судить наркодилеров

"Сотрудники следственного управления полиции Киевской области под оперативным сопровождением управления противодействия наркопреступности закончили досудебное расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 307 УК в отношении членов организованной преступной группы, которая занималась сбытом метадона", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, 4 человек в течение года на территории Киевской области и столице систематически сбывали наркотическое средство, оборот которого ограничен. В ходе расследования задокументировано 13 эпизодов их преступной деятельности.

Проведен ряд санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников. Изъятые наркотические средства, приборы для фасовки, сим-карты операторов мобильной связи и мобильные телефоны, средства, полученные за продажу наркотического вещества.

По вещественным доказательствам назначены и проведены все необходимые экспертизы.

Прокуратурой Киевской области направлено в Броварской горрайонный суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении организованной преступной группы за сбыт наркотиков.

Санкция ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, перевозка, хранение с целью сбыта и незаконный сбыт наркотического средства, совершенного организованной группой) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины блокировала контрабанду крупных партий наркотиков из Европы стоимостью более 4 млн гривен.

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