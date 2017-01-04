На Київщині судитимуть лікаря, дії якого призвели до смерті пацієнта

Білоцерківська місцева прокуратура завершила досудове розслідування та скерувала до суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно лікаря-хірурга, який не виконував свої професійні обов’язки, що у подальшому стало причиною смерті хворого.

Установлено, що 40-річний хворий звернувся у лікарню з пухлинним утворенням у порожнині рота. У ході обстеження лікар-хірург поставив діагноз пацієнту на призначив лікування всупереч вимогам медичних протоколів.

Таким чином, неналежно виконуючи свої професійні обов'язки, внаслідок несумлінного до них ставлення, лікар не спостерігав за станом хворого, внаслідок чого у пацієнта виникли ускладнення здоров’я, які відносяться до тяжких тілесних ушкоджень.

Дії лікаря кваліфіковано за ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) КК України.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльності на строк до 5 років або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 2 років, або позбавлення волі на той самий строк.