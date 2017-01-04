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В Киевской области будут судить врача, действия которого привели к смерти пациента

Киев • УНН

 • 10529 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Прокуратурой Киевской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении врача, который не выполнял свои профессиональные обязанности, что в дальнейшем стало причиной смерти пациента. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Белоцерковская местная прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении врача-хирурга, который не выполнял свои профессиональные обязанности, что в дальнейшем стало причиной смерти больного.

Установлено, что 40-летний больной обратился в больницу с опухолевым образованием в полости рта. В ходе обследования врач-хирург поставил диагноз пациенту на назначил лечение вопреки требованиям медицинских протоколов.

Таким образом, ненадлежаще исполняя свои профессиональные обязанности, вследствие недобросовестного к ним отношения, врач не наблюдал за состоянием больного, в результате чего у пациента возникли осложнения здоровья, которые относятся к тяжким телесным повреждениям.

Действия врача квалифицированы по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельности на срок до 5 лет или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 2 лет, или лишение свободы на тот же срок.

 

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