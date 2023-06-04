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На Київщині стався вибух у житловому будинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. У селі Гаврилівка, що у Бучанській громаді на Київщині, стався вибух у житловому будинку. Є постраждалі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Бучанську міську раду.

На Київщині стався вибух у житловому будинку

За інформацією міської ради, вибух стався 3 червня о 17:10 в житловому будинку на вулиці Михайленка. Коли рятувальники прибули на місце, вогонь вже повністю охопив другий та частково перший поверх будинку. Їм вдалося оперативно ліквідувати пожежу — до 18:40 вогонь вже загасили повністю.

«На жаль, маємо трьох травмованих. Це 39-річний чоловік, немісцевий. Він з 80% опіків тіла у критичному стані в реанімації. Інші дві потерпілі — місцеві жительки. Вони також у реанімації з опіками 30% тіла. Це не власники будинку — житло здавали в оренду», — розповідає Ярослав Дяченко, в.о. старости Гаврилівки.

Сам будинок згорів дуже швидко. «Відремонтувати це приміщення вже не вдасться. Власники готують його під знесення», — пояснює Ярослав Дяченко.

4 червня на місці події ще працюють слідчі — причина пожежі досі не встановлена.

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