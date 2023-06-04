На Киевщине произошел взрыв в жилом доме

По информации городского совета, взрыв произошел 3 июня в 17:10 в жилом доме на улице Михайленко. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже полностью охватил второй и частично первый этаж дома. Им удалось оперативно ликвидировать пожар — к 18:40 огонь уже потушили полностью.

«К сожалению, имеем трех травмированных. Это 39-летний мужчина, неместный. Он с 80% ожогов тела в критическом состоянии в реанимации. Другие две пострадавшие — местные жительницы. Они также в реанимации с ожогами 30% тела. Это не владельцы дома — жилье сдавали в аренду», — рассказывает Ярослав Дяченко, и.о. старосты Гавриловки.

Сам дом сгорел очень быстро. «Отремонтировать это помещение уже не удастся. Владельцы готовят его под снос», — объясняет Ярослав Дяченко.

4 июня на месте происшествия еще работают следователи — причина пожара до сих пор не установлена.