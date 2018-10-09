На Київщині сталися "розбірки" зі зброєю між учасниками ДТП

"Між водіями виник конфлікт. Доки вони з’ясовували ситуацію, пасажири автомобіля Audi A4 вирішили це "по-своєму" - з іномарки вийшли двоє молодиків спортивної статури. Один з них, погрожуючи пістолетом водієві автомобіля "ВАЗ", розбив скло. Нападники викрали з салону мобільний телефон, сіли в автівку і зникли у невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, поліцейські виявили покинутий автомобіль Audi A4 з характерними механічними пошкодженнями на одній з вулиць Борисполя.



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Невдовзі правоохоронці затримали нападника зі зброєю. Ним виявився 35-річний житель Баришівського району. У нього працівники поліції вилучили пістолет "Форд-12", дозвільні документи на нього та викрадений мобільний телефон.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Тривають оперативні заходи щодо затримання іншого учасника правопорушення.



Нагадаємо, прокуратура Київської області повідомила про підозру чотирьом учасникам озброєної банди, які вчинили умисне вбивство, а також ряд зухвалих розбійних нападів на помешкання громадян.