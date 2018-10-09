В Киевской области произошли "разборки" с оружием между участниками ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В пригороде Борисполь, Киевская область, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей "ВАЗ-2108" и Audi A4 на еврономерах, которое переросло в конфликт с применением оружия. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.
"Между водителями возник конфликт. Пока они выясняли ситуацию, пассажиры автомобиля Audi A4 решили это "по-своему" - с иномарки вышли двое молодых людей спортивного телосложения. Один из них, угрожая пистолетом водителю автомобиля "ВАЗ", разбил стекло. Нападавшие похитили из салона мобильный телефон, сели в машину и скрылись в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
Как отмечается, полицейские обнаружили брошенный автомобиль Audi A4 с характерными механическими повреждениями на одной из улиц Борисполя.
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Вскоре правоохранители задержали нападавшего с оружием. Им оказался 35-летний житель Барышевского района. У него работники полиции изъяли пистолет "Форд-12", разрешительные документы на него и похищенный мобильный телефон.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативные мероприятия по задержанию другого участника правонарушения.
Напомним, прокуратура Киевской области сообщила о подозрении четырем участникам вооруженной банды, которая совершила умышленное убийство, а также ряд дерзких разбойных нападений на жилища граждан.