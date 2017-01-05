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На Київщині сільського голову судитимуть за хабарництво

На Київщині сільського голову судитимуть за хабарництво

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Військовою прокуратурою Центрального регіону України затверджено та скеровано до Бородянського районного суду Київської області обвинувальний акт щодо сільського голови с. Микуличі за отримання ним неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

Встановлено, що вказаний посадовець вимагав неправомірну вигоду від громадянина в сумі 14 тис. доларів США за виділення земельної ділянки в адміністративних межах Микулицької сільської ради та видачу відповідних документів. Для одержання зазначеної неправомірної вигоди посадовець залучив третіх осіб з числа мешканців села, що не були обізнані про злочинні дії керівника сільської громади.

Сільському голові інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 368 (закінчений замах на одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе за вчинення дій в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднане з вимаганням) ККУ.

Чоловіку загрожує від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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