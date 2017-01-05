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В Киевской области сельского голову будут судить за взяточничество

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 января. УНН. Военной прокуратурой Центрального региона Украины утвержден и направлен в Бородянский районный суд  Киевской области обвинительный акт в отношении сельского головы с. Микуличи за получение им неправомерной выгоды. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Установлено, что указанный чиновник требовал неправомерную выгоду от гражданина в сумме 14 тыс. долларов США за выделение земельного участка в административных границах Микулицкого сельского совета и выдачу соответствующих документов. Для получения указанной неправомерной выгоды чиновник привлек третьих лиц из числа жителей села, которые не были осведомлены о преступных действиях руководителя сельской общины.

Сельскому голове инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 368 (законченное покушение на получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя за совершение действий в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, сопряженное с вымогательством) УК Украины.

Мужчине грозит от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Украинские Национальные Новости

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