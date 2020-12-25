На Київщині СБУ попередила збут фальшивої валюта на 20 мільйонів гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Правоохоронці викрили організоване угруповання, яке спеціалізувалося на збуті великих сум фальшивих грошей у національній та іноземній валютах на території столичного регіону. Незаконна діяльність фігурантів могла завдати державі збитки на майже 20 мільйонів у гривневому еквіваленті. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За попередніми даними слідства, до складу групи входило декілька мешканців Києва та Київської області. Фігуранти займалися збутом підроблених купюр високої якості. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки.
"У межах контролю за вчиненням злочину співробітники СБУ задокументували кілька фактів протиправної діяльності зловмисників. За попередніми висновками фахівців Національного банку України, реалізовані "підробки" мали відповідні захисні елементи для проходження контролю на спеціальних електронних пристроях, у тому числі в пунктах обміну валют", - розповіли у спецслужбі.
Під час обшуків за місцями проживання учасників угруповання вилучено купюри невідомого походження на загальну суму майже 600 тисяч у гривневому еквіваленті, вогнепальну зброю і наркотичні засоби. Також виявлено посвідчення працівників органів влади та правоохоронних структур.
Наразі фігурантам повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, у Києві викрили банду “фальшивомонетників”, яка збувала підроблені долари та гривні.