У Києві експравоохоронець збував підроблені долари та гривні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Києві викрили банду “фальшивомонетників”, яка збувала підроблені долари та гривні. Так, гроші збував колишній правоохоронець. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
“...викрито діяльність групи осіб, які займались збутом підробленої національної та іноземної валюти у вигляді банкнот (ч. 2 ст. 199 КК України)”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що у ході досудового розслідування задокументовано факти збуту колишнім працівником правоохоронного органу та жителем столиці підробленої національної валюти України та іноземної валюти у вигляді банкнот.
“Так, під час оперативних закупок вказані громадяни збули правоохоронцям підроблені 200 тис. гривень та 3400 доларів США. Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних вилучено грошові кошти, техніку, чорнові та робочі записи”, — йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних засобів, також встановлюються інші особи причетні до збуту підроблених грошових коштів.
Нагадаємо, троє осіб — цивільне подружжя та їх спільник — виготовляли підроблені долари США у великій кількості з метою збуту.