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В Киеве экс-правоохранитель сбывал поддельные доллары и гривны

Киев • УНН

 • 10841 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Киеве разоблачили банду "фальшивомонетчиков", которая сбывала поддельные доллары и гривны. Так, деньги сбывал бывший правоохранитель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба Киевской городской прокуратуры.

В Киеве экс-правоохранитель сбывал поддельные доллары и гривны

"... пресечена деятельность группы лиц, которые занимались сбытом поддельной национальной и иностранной валюты в виде банкнот (ч. 2 ст. 199 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования задокументированы факты сбыта бывшим работником правоохранительного органа и жителем столицы поддельной национальной валюты Украины и иностранной валюты в виде банкнот.

"Так, во время оперативных закупок указанные граждане сбыли правоохранителям поддельные 200 тыс. гривен и 3400 долларов США. Во время обысков по месту жительства подозреваемых изъяты денежные средства, технику, черновые и рабочие записи", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры предосторожности, также устанавливаются другие лица, причастные к сбыту поддельных денежных средств.

Напомним, три человека - гражданские супруги и их сообщник - изготавливали поддельные доллары США в большом количестве с целью сбыта.

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