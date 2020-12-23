В Киеве экс-правоохранитель сбывал поддельные доллары и гривны
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Киеве разоблачили банду "фальшивомонетчиков", которая сбывала поддельные доллары и гривны. Так, деньги сбывал бывший правоохранитель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба Киевской городской прокуратуры.
"... пресечена деятельность группы лиц, которые занимались сбытом поддельной национальной и иностранной валюты в виде банкнот (ч. 2 ст. 199 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в ходе досудебного расследования задокументированы факты сбыта бывшим работником правоохранительного органа и жителем столицы поддельной национальной валюты Украины и иностранной валюты в виде банкнот.
"Так, во время оперативных закупок указанные граждане сбыли правоохранителям поддельные 200 тыс. гривен и 3400 долларов США. Во время обысков по месту жительства подозреваемых изъяты денежные средства, технику, черновые и рабочие записи", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры предосторожности, также устанавливаются другие лица, причастные к сбыту поддельных денежных средств.
Напомним, три человека - гражданские супруги и их сообщник - изготавливали поддельные доллары США в большом количестве с целью сбыта.