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В Киевской области СБУ предупредила сбыт фальшивой валюты на 20 миллионов гривен

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 декабря. УНН. Правоохранители разоблачили организованную группировку, которая специализировалась на сбыте крупных сумм фальшивых денег в национальной и иностранной валютах на территории столичного региона. Незаконная деятельность фигурантов могла нанести государству ущерб почти на 20 миллионов в гривневом эквиваленте. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В Киевской области СБУ предупредила сбыт фальшивой валюты на 20 миллионов гривен

По предварительным данным следствия, в состав группы входило несколько жителей Киева и Киевской области. Фигуранты занимались сбытом поддельных купюр высокого качества. Своих клиентов они подыскивали через личные связи.

"В рамках контроля за совершением преступления сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов противоправной деятельности злоумышленников. По предварительным выводам специалистов Национального банка Украины, реализованые "подделки" имели соответствующие защитные элементы для прохождения контроля на специальных электронных устройствах, в том числе в пунктах обмена валют", - рассказали в спецслужбе.

Во время обысков по месту жительства участников группировки изъяты купюры неизвестного происхождения на общую сумму почти 600 тысяч в гривневом эквиваленте, огнестрельное оружие и наркотические средства. Также обнаружено удостоверение работников органов власти и правоохранительных структур.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрениях по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Киеве разоблачили банду "фальшивомонетчиков", которая сбывала поддельные доллары и гривны.

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