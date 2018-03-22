На Київщині чоловік вбив власну дружину і намагався вкоротити собі віку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Київській області чоловік вбив свою дружину ножем, а потім намагався покінчити життя самогубством, порізавши собі вени. Про це повідомила прес-служба ГУ НП в області, передає УНН.
"Трагедія сталася вчора у склі Мотовилівка Фастівського району. Після чергової сварки 44-річна жінка повідомила чоловіку про намір піти до іншого. Розлючений 46-річний глава сім'ї схопив кухонного ножа та завдав удар в область її грудної клітки. Від отриманого проникаючого колото-різаного поранення жінка одразу померла", - проінформували в прес-службі.
Зрозумівши, що накоїв, чоловік написав прощальну записку та вирішив вкоротити собі віку, порізавши вени. При цьому він викликав "швидку", яка врятувала його від смерті.
Поліція затримала зловмисника.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 чт. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії. Також вирішується питання щодо обрання зловмисникові запобіжного заходу.
Зазначено, що у подружжя залишився 16-річний син.
Нагадаємо, підозрюваних у вбивстві багатодітної матері біля дитсадка у Фастові взяли під варту.