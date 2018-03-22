В Киевской области мужчина убил собственную жену и пытался покончить с собой

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 7634 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 54991 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 69721 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101364 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108808 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116363 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121759 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132844 просмотра

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8 марта, 13:20 • 146773 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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В Киевской области мужчина убил собственную жену и пытался покончить с собой

В Киевской области мужчина убил собственную жену и пытался покончить с собой

Киев  •  УНН

 • 10141 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Киевской области мужчина убил свою жену ножом, а затем пытался покончить жизнь самоубийством, порезав себе вены. Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП в области, передает УНН.

"Трагедия произошла вчера в селе Мотовиловка Фастовского района. После очередной ссоры 44-летняя женщина сообщила мужу о намерении уйти к другому. Разъяренный 46-летний глава семьи схватил кухонный нож и нанес удар в область ее грудной клетки. От полученного проникающего колото-ризаного ранения женщина сразу умерла", - проинформировали в пресс-службе.

Поняв, что натворил, мужчина написал прощальную записку и решил покончить с собой, порезав вены. При этом он вызвал "скорую", которая спасла его от смерти.

Полиция задержала злоумышленника.

Открыто уголовное производство по ч.1 чт. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия. Также решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Отмечено, что у супругов остался 16-летний сын.

Напомним, подозреваемых в убийстве многодетной матери у детсада в Фастове взяли под стражу.

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