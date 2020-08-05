У Білій Церкві рецидивіста засудили до довічного ув’язнення за вбивство тещі

"Сквирським відділом Білоцерківської місцевої прокуратури підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно 34-річного жителя міста Сквира за фактом умисного вбивства своєї тещі (п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України). Вироком Білоцерківського міськрайонного суду від 3 серпня 2020 року його визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до довічного позбавлення волі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обвинувачений раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, в тому числі за умисне вбивство. За даними слідства, у жовтні 2014 року, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, він за місцем свого проживання завдав три удари молотком по голові свою тещу. Від травм жінка померла. Після цього, щоб приховати злочин, чоловік закопав тіло потерпілої на присадибній ділянці.

Як повідомлялося в УНН, на Львівщині судитимуть групу осіб за вбивство двох неповнолітніх юнака та дівчини.