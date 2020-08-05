В Белой Церкви рецидивиста приговорили к пожизненному заключению за убийство тещи
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Белой Церкви неоднократно судимого мужчину приговорили к пожизненному заключению за жестокое убийство тещи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.
"Сквирским отделом Белоцерковской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в уголовном производстве в отношении 34-летнего жителя города Сквира по факту умышленного убийства своей тещи (п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Приговором Белоцерковского горрайонного суда от 3 августа 2020 года он признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к пожизненному лишению свободы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за умышленное убийство. По данным следствия, в октябре 2014 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он по месту жительства нанес три удара молотком по голове своей теще. От травм женщина скончалась. После этого, чтобы скрыть преступление, мужчина закопал тело потерпевшей на приусадебном участке.
Как сообщалось ранее в УНН, во Львовской области будут судить группу лиц за убийство двух несовершеннолетних юноши и девушки.