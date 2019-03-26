На Київщині п’яний водій збив велосипедиста
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. На Київщині, в селі Погреби Броварського району п’яний водій збив 75-річного велосипедиста та втік з місця злочину. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції в Київській області.
“Встановлено, 32-річний водій, керуючи автомобілем Mercedes-Benz E200 у селі Погреби Броварського району скоїв наїзд на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку. Щоб уникнути відповідальності зловмисник зник з місця події. Потерпілим виявився 75-річний житель столиці. Його з тяжкими травмами каретою швидкою допомоги доправлено до лікарні”, — йдеться у повідомленні.
Водія затримано у порядку ст. 208 КПК України. Встановлено, що на момент аварії вміст алкоголю в крові правопорушника становив 1,6 проміле.
Автомобіль з пошкодженнями вилучено у якості речового доказу і поміщено на майданчик тимчасового затримання транспортних засобів.
За даним фактом слідчими Броварського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Нагадаємо, в Одеській області п’яний водій ВАЗу збив п’ятирічного хлопчика на велосипеді та втік з місця злочину.