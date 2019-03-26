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В Киевской области пьяный водитель сбил велосипедиста

Киев • УНН

 • 7716 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Киевской области, в селе Погребы Броварского района пьяный водитель сбил 75-летнего велосипедиста и скрылся с места преступления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области.

В Киевской области пьяный водитель сбил велосипедиста

"Установлено, 32-летний водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz E200 в селе Погребы Броварского района совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Чтобы избежать ответственности злоумышленник скрылся с места происшествия. Пострадавшим оказался 75-летний житель столицы. Его с тяжелыми травмами каретой скорой помощи доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Установлено, что на момент аварии содержание алкоголя в крови правонарушителя составил 1,6 промилле.

Автомобиль с повреждениями изъято в качестве вещественного доказательства и помещено на площадку временного задержания транспортных средств.

По данному факту следственными Броварского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в Одесской области пьяный водитель ВАЗа сбил пятилетнего мальчика на велосипеде и скрылся с места преступления.

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