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На Київщині правоохоронці виявили у чоловіка боєприпаси

На Київщині правоохоронці виявили у чоловіка боєприпаси

Київ • УНН

 • 7903 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. На Києвщині правоохоронці виявили боєприпаси за місцем проживання зловмисника. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Київської області.

Співробітники Києво-Святошинського відділу поліції під час проведення санкціонованого обшуку в смт Чабани за місцем проживання 32-річного чоловіка виявили набої калібру 7,62 і 5,45 та декілька набоїв вироблених саморобним способом. Наразі правоохоронці з’ясовують звідки в чоловіка набої та з якою метою він їх зберігав.

За даним фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження з вогнепальною зброєю, боєприпасами та вибухівкою) Кримінального Кодексу України. Досудове слідство триває.

 

 

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