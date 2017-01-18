На Київщині правоохоронці виявили у чоловіка боєприпаси
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. На Києвщині правоохоронці виявили боєприпаси за місцем проживання зловмисника. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Київської області.
Співробітники Києво-Святошинського відділу поліції під час проведення санкціонованого обшуку в смт Чабани за місцем проживання 32-річного чоловіка виявили набої калібру 7,62 і 5,45 та декілька набоїв вироблених саморобним способом. Наразі правоохоронці з’ясовують звідки в чоловіка набої та з якою метою він їх зберігав.
За даним фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження з вогнепальною зброєю, боєприпасами та вибухівкою) Кримінального Кодексу України. Досудове слідство триває.