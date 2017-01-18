На Київщині правоохоронці виявили у чоловіка боєприпаси

Співробітники Києво-Святошинського відділу поліції під час проведення санкціонованого обшуку в смт Чабани за місцем проживання 32-річного чоловіка виявили набої калібру 7,62 і 5,45 та декілька набоїв вироблених саморобним способом. Наразі правоохоронці з’ясовують звідки в чоловіка набої та з якою метою він їх зберігав.

За даним фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження з вогнепальною зброєю, боєприпасами та вибухівкою) Кримінального Кодексу України. Досудове слідство триває.