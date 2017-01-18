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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киевской области правоохранители обнаружили у мужчины боеприпасы

В Киевской области правоохранители обнаружили у мужчины боеприпасы

Киев • УНН

 • 7903 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В Киевской области правоохранители обнаружили боеприпасы по месту жительства злоумышленника. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Сотрудники Киево-Святошинского отдела полиции во время проведения санкционированного обыска в пгт Чабаны по месту жительства 32-летнего мужчины обнаружили патроны калибра 7,62 и 5,45 и несколько патронов произведенных самодельным способом. Сейчас правоохранители выясняют откуда у мужчины патроны и с какой целью он их хранил.

По данному факту дела открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

 

 

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