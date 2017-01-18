В Киевской области правоохранители обнаружили у мужчины боеприпасы

Сотрудники Киево-Святошинского отдела полиции во время проведения санкционированного обыска в пгт Чабаны по месту жительства 32-летнего мужчины обнаружили патроны калибра 7,62 и 5,45 и несколько патронов произведенных самодельным способом. Сейчас правоохранители выясняют откуда у мужчины патроны и с какой целью он их хранил.

По данному факту дела открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.