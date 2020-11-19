На Київщині повідомили про підозру чоловіку, який здійснив наругу над Державним прапором
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. На Київщині вандал зірвав державний прапор України біля скульптури, присвяченої Героям Небесної Сотні. Йому загрожує до трьох років в’язниці. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
"До Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області надійшло повідомлення про те, що в ніч з 4-го на 5-те листопада в Парку Слави невідомий пошкодив пам'ятник Героям Небесної Сотні – зірвав зі скульптури державний прапор України. Пам’ятник Героям Небесної Сотні у місті Біла Церква був встановлений у 2016 році на кошти громадських активістів та міських жителів. Автором роботи став білоцерківський скульптор, котрий був активним учасником Революції Гідності", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські Білоцерківського відділу поліції Київщини спільно з оперативниками Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури провели необхідні слідчо-оперативні заходи. У результаті поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 42-річний місцевий мешканець, який неодноразово був засуджений за скоєння майнових злочинів.
Зловмисник, перебуваючи у Парку Слави у стані алкогольного сп’яніння, зірвав Державний прапор біля інсталяції, присвяченої Героям Небесної Сотні, а потім його спалив.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Слідчі Білоцерківської поліції повідомили фігуранту про підозру.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
Крім того, поліцейські передали працівникам управління благоустрою Білоцерківської міськради новий прапор України, аби він знову замайорів над скульптурою, присвяченою Героям Небесної Сотні.
Нагадаємо, у Дніпрі затримали чоловіка, який здійснив наругу над прапором України.