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В Киевской области сообщили о подозрении мужчине, который совершил надругательство над Государственным флагом

В Киевской области сообщили о подозрении мужчине, который совершил надругательство над Государственным флагом

Киев  •  УНН

 • 18121 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. На Киеской области вандал сорвал Государственный флаг Украины возле скульптуры, посвященной Героям Небесной Сотни. Ему грозит до трех лет тюрьмы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

"В Белоцерковский отдел полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области поступило сообщение о том, что в ночь с 4-го на 5-е ноября в Парке Славы неизвестный повредил памятник Героям Небесной Сотни - сорвал со скульптуры государственный флаг Украины. Памятник Памятник Героям Небесной Сотни в городе Белая Церковь был установлен в 2016 году на средства общественных активистов и городских жителей. Автором работы стал белоцерковский скульптор, который был активным участником Революции Достоинства", - говорится в сообщении.

Полицейские Белоцерковского отдела полиции Киевской области совместно с оперативниками Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции под процессуальным руководством местной прокуратуры провели необходимые следственно-оперативные мероприятия. В результате полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 42-летний местный житель, который неоднократно был судим за совершение имущественных преступлений.

Злоумышленник, находясь в Парке Славы в состоянии алкогольного опьянения, сорвал Государственный флаг возле инсталляции, посвященной Героям Небесной Сотни, а потом его сжег.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Следователи Белоцерковской полиции сообщили фигуранту о подозрении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Кроме того, полицейские передали работникам управления благоустройства Белоцерковского горсовета новый флаг Украины, чтобы он снова взвился над скульптурой, посвященной Героям Небесной Сотни.

Напомним, в Днепре задержали мужчину , который совершил надругательство над флагом Украины.

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