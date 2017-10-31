На Київщині повалене вітром дерево вбило жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В Обухівському районі Київської області повалене вітром дерево на смерть придавило жінку. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Київській області, передає УНН.
"30 жовтня в Обухівському районі через сильний вітер у лісі впало дерево та смертельно травмувало жінку. На пошуки жінки було залучено працівників трьох пожежно-рятувальних підрозділів та кінологів", - зазначили у прес-службі.
Нагадаємо, синоптики попередили про штормовий вітер у східних областях у вівторок, а також сильний вітер по всій Україні.