На Київщині повалене вітром дерево вбило жінку

"30 жовтня в Обухівському районі через сильний вітер у лісі впало дерево та смертельно травмувало жінку. На пошуки жінки було залучено працівників трьох пожежно-рятувальних підрозділів та кінологів", - зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, синоптики попередили про штормовий вітер у східних областях у вівторок, а також сильний вітер по всій Україні.