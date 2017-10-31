В Киевской области поваленное ветром дерево убило женщину

"30 октября в Обуховском районе из-за сильного ветра в лесу упало дерево и смертельно травмировало женщину. На поиски женщины были привлечены работники трех пожарно-спасательных подразделений и кинологов", - отметили в пресс-службе.

Напомним, синоптики предупредили о штормовом ветре в восточных областях во вторник, а также сильный ветер по всей Украине.