В Киевской области поваленное ветром дерево убило женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Обуховском районе Киевской области поваленное ветром дерево насмерть придавило женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области, передает УНН.
"30 октября в Обуховском районе из-за сильного ветра в лесу упало дерево и смертельно травмировало женщину. На поиски женщины были привлечены работники трех пожарно-спасательных подразделений и кинологов", - отметили в пресс-службе.
Напомним, синоптики предупредили о штормовом ветре в восточных областях во вторник, а также сильный ветер по всей Украине.