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На Київщині посадовців викрили у розтраті 694 тис. грн бюджетних коштів

На Київщині посадовців викрили у розтраті 694 тис. грн бюджетних коштів

Київ • УНН

 • 7438 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. На Київщині правоохоронці викрили зловживання службовим становищем посадовцями, що призвело до розтрати бюджетних коштів на суму 694 тисячі гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Так, виконавчим комітетом Тетіївської міської ради у грудні 2016 року укладено два договори підряду про проведення капітальних ремонтів будинків, що перебувають у комунальній власності міста.

У подальшому, службові особи виконавчого комітету Тетіївської міської ради, на підставі завідомо неправдивих офіційних документів, засвідчили своїм підписом та скріпили печаткою платіжні доручення про перерахування одному з приватних підприємств області 694 тисячі гривень за проведені роботи. У результаті чого, приватне підприємство отримало вказані кошти не провівши при цьому жодних робіт з ремонту будинків.

За фактом справи зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

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