На Київщині посадовців викрили у розтраті 694 тис. грн бюджетних коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. На Київщині правоохоронці викрили зловживання службовим становищем посадовцями, що призвело до розтрати бюджетних коштів на суму 694 тисячі гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Так, виконавчим комітетом Тетіївської міської ради у грудні 2016 року укладено два договори підряду про проведення капітальних ремонтів будинків, що перебувають у комунальній власності міста.
У подальшому, службові особи виконавчого комітету Тетіївської міської ради, на підставі завідомо неправдивих офіційних документів, засвідчили своїм підписом та скріпили печаткою платіжні доручення про перерахування одному з приватних підприємств області 694 тисячі гривень за проведені роботи. У результаті чого, приватне підприємство отримало вказані кошти не провівши при цьому жодних робіт з ремонту будинків.
За фактом справи зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.