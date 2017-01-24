В Киевской области разоблачили должностных лиц на растрате 694 тыс. грн бюджетных средств

Так, исполнительным комитетом Тетиевского городского совета в декабре 2016 года заключено два договора подряда о проведении капитальных ремонтов домов, находящихся в коммунальной собственности города.

В дальнейшем, должностные лица исполнительного комитета Тетиевского городского совета, на основании заведомо ложных официальных документов, подписали и скрепили печатью платежные поручения о перечислении одному из частных предприятий области 694 тысяч гривен за проведенные работы. В результате чего, частное предприятие получило указанные средства не проведя при этом никаких работ по ремонту домов.

По факту дела зарегистрировано уголовное производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Правонарушителям грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.