На Київщині порізали працівника будинку культури
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Поліцейські затримала підозрюваних у нанесенні ножових поранень жителю Ірпінщини. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Київській області.
Так, вранці 16 грудня у селищі Коцюбинське двоє нападників завдали ножові поранення працівнику місцевого будинку культури, коли той підмітав подвір’я. Незнайомці підійшли до чоловіка і стали вимагати гроші. Не отримавши бажаного, - двічі вдарили потерпілого ножем у груди та передпліччя і втекли.
В цей час поруч прогулювалася жінка, яка і викликала на місце події правоохоронців та швидку медичну допомогу.
Поліція оперативно відреагувала на повідомлення громадянки. Дільничний Ірпінського відділку поліції спільно з патрульними опитав перехожих, невдовзі двох підозрілих чоловіків розшукали неподалік місця злочину.
Обидва знаходилися в стані алкогольного сп’яніння, в одного з них при собі виявили ніж, який вилучили правоохоронці в якості речового доказу.
Підозрюваних затримали в порядку ст. 208 КПК України. Нині вони дають покази слідчим, обставини інциденту з’ясовуються для дачі відповідної правової кваліфікації.
Потерпілого госпіталізували до лікарні, наразі його життю нічого не загрожує.
Нагадаємо, у Харкові чоловіка госпіталізували до лікарні з численними ножовими пораненями, які йому наніс невідомий.